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"СЭ": "Зенит" может арендовать Изидора с обязательным выкупом за шесть миллионов евро

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"Зенит" ведёт переговоры с "Локомотивом" по переходу нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
По сведениям источника, действующий чемпион России может арендовать 23-летнего французского форварда на сезон с обязательным правом выкупа. Оно, по сообщениям, должно составить шесть миллионов евро.

Напомним, ранее агент футболиста подтвердил, что сейчас работает над вариантом трудоустройства своего игрока в "Зенит". Спортсмен ранее самовольно покинул расположение "Локомотива" и, вероятно, навсегда перечеркнул взаимоотношения с московским клубом.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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