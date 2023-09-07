По сведениям источника, действующий чемпион России может арендовать 23-летнего французского форварда на сезон с обязательным правом выкупа. Оно, по сообщениям, должно составить шесть миллионов евро.
Напомним, ранее агент футболиста подтвердил, что сейчас работает над вариантом трудоустройства своего игрока в "Зенит". Спортсмен ранее самовольно покинул расположение "Локомотива" и, вероятно, навсегда перечеркнул взаимоотношения с московским клубом.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Зенит" может арендовать Изидора с обязательным выкупом за шесть миллионов евро
"Зенит" ведёт переговоры с "Локомотивом" по переходу нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович