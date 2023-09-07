– Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились, — цитирует Карпина "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 7 сентября 2023 года, сборная России на выезде сыграла против олимпийской команды Египта. После первого тайма подопечные Валерия Карпина уступали в счете – 0:1. Однако во второй половине российские футболисты сумели добавить. Они восстановили равновесие на табло, но добыть победу так и не удалось. Как итог – 1:1. Таким образом, сборная России не проигрывает уже на протяжении шести игр подряд.
Карпин: второй тайм в матче с Египтом мы провели лучше, чем первый. У нас люди только позавчера познакомились
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление своей команды в игре со сборной Египта U23.
Фото: РФС