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Мор: было видно, что наша молодежка гораздо сильнее Узбекистана. Но хорошо, что сыграли вничью

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Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал выступление молодежной сборной России в матче со сверстниками из Узбекистана (3:3).
Фото: РИА Новости
— По подбору футболистов было видно, что наша команда гораздо сильнее. Когда играли в полную силу, должны были уверенно побеждать. Но отдавали инициативу соперникам. Думаю, что отрезками просто наши выпадали. Хорошо, что еще вничью сыграли. Надо делать работу над ошибками.

Сегодня, 8 сентября 2023 года, в Бухаре состоялся товарищеский поединок между молодежными сборными России и Узбекистана. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговой счет – 3:3.

Напомним, уже в ближайшее время молодежная команда России по футболу проведет ответную игру со сверстниками из Узбекистана. Она состоится 11 сентября 2023 года. Стартовый свисток предстоящего матча запланирован на 16:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"


Мор Молодежная сборная России Спартак
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