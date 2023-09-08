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Виллиам Оливейра: интерес "Зенита" к Нересу? Ничего не слышал, но, конечно, я знаю его

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Член тренерского штаба петербургского "Зенита" Виллиам Оливейра прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые хотят подписать вингера лиссабонской "Бенфики" Давида Нереса.
Фото: Getty Images
– Интерес "Зенита" к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста. Смог бы он заменить Малкома? Неизвестно, как он играл бы в "Зените". Пока у меня никакой информации по поводу Нереса нет, — приводит слова Оливейры Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца текущего трансферного окна петербургский "Зенит" хочет подписать игрока на замену нападающему Малкому, который перешел в саудовский "Аль-Хиляль". По слухам, главным кандидатом в шорт-листе сине-бело-голубых является футболист лиссабонской "Бенфики" Давид Нерес.

Напомним, действующий трудовой договор 26-летнего Давида Нереса с лиссабонской "Бенфикой" рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в 25 миллионов евро.


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