"Тандем потрясающий у Саламыча и Иваныча получился. Я с обоими работал — мне было не привыкать. Олег Иванович, конечно же, был главным. Саламыч тоже главный, но он дополнял, — заявил Самедов.
Отметим, что футболисты "Спартака" в матче памяти победили сборную мира со счётом 2:1. Самедов, завершивший карьеру в 2021 году, является воспитанником красно-белых. Сейчас функционер работает в селекционном отделе воронежского "Факела".
Источник: Metaratings.
Cамедов: у Романцева и Черчесова получился потрясающий тренерский тандем
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов высказался о тренерском тандеме Олега Романцева и Станислава Черчесова, который работал на матче памяти Ильи Цымбаларя.
Фото: СЭ