Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Ленинградец
18:00
Динамо МхНе начат
Алания
18:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
16:00
Северная ИрландияНе начат
Фарерские острова
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
ДанияНе начат
Черногория
19:00
БолгарияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат

Квинси Промес начал процесс получения паспорта РФ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Спартак" Олег Малышев заявил, что нападающий команды Квинси Промес начал процесс с получением паспорта гражданина Российской Федерации.
Фото: личный архив Квинси Промеса
"Промес уже получил гражданство РФ? Пока не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идет другой процесс. Этот процесс связан с российским паспортом? Да", — сказал Малышев.

31-летний Промес выступает за московскую команду с 2014 года. С 2018 по 2021 год нидерландский спортсмен играл за "Севилью" и "Аякс". В нынешнем сезоне у нападающего в активе три гола и четыре результативные передачи в девяти матчах.

Источник: "РБ Спорт".


Промес Малышев Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 14
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится