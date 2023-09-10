"Промес уже получил гражданство РФ? Пока не получил. Информация не соответствует действительности. На данный момент идет другой процесс. Этот процесс связан с российским паспортом? Да", — сказал Малышев.
31-летний Промес выступает за московскую команду с 2014 года. С 2018 по 2021 год нидерландский спортсмен играл за "Севилью" и "Аякс". В нынешнем сезоне у нападающего в активе три гола и четыре результативные передачи в девяти матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Квинси Промес начал процесс получения паспорта РФ
Генеральный директор "Спартак" Олег Малышев заявил, что нападающий команды Квинси Промес начал процесс с получением паспорта гражданина Российской Федерации.
Фото: личный архив Квинси Промеса