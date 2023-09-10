"Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл", — заявил Жирков.
40-летний Жирков выступал на профессиональном уровне свыше 20 лет. На его счету также 105 матчей в составе сборной России, вместе с которой он сыграл на двух чемпионатах Европы и мира. Карьеру футболиста защитник завершил год назад.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Жирков: считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные
Бывший российский футболист Юрий Жирков считает, что не смог реализовать свой потенциал на сто процентов.
Фото: "Чемпионат"