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Жирков: считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные

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Бывший российский футболист Юрий Жирков считает, что не смог реализовать свой потенциал на сто процентов.
Фото: "Чемпионат"
"Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл", — заявил Жирков.

40-летний Жирков выступал на профессиональном уровне свыше 20 лет. На его счету также 105 матчей в составе сборной России, вместе с которой он сыграл на двух чемпионатах Европы и мира. Карьеру футболиста защитник завершил год назад.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Жирков
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