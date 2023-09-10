Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Ленинградец
1 - 0 1 0
Динамо Мх1 тайм
Алания
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Северная ИрландияЗавершен
Черногория
19:00
БолгарияНе начат
Фарерские острова
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
ДанияНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат

"РБ Спорт": "Краснодар" отказался от продажи Сперцяна в "Сельту"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно мог оказаться в испанской "Сельте", однако "быки" отказались отпускать армянского футболиста.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По сведениям источника, российский клуб не хотел прощаться с 23-летним футболистом в разгар сезона, который начался в России в 20 числах июля. Не сообщается, рассматривал ли вообще "Краснодар" предложение "Сельты" и устроило ли клуб оно. Напомним, в летнее трансферное окно ведущего полузащитника "быков" также мог подписать "Аякс".

В нынешнем сезоне у Сперцяна четыре гола и две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.

Источник: "РБ Спорт".


Сельта Краснодар Сперцян Российские трансферы Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится