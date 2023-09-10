По сведениям источника, российский клуб не хотел прощаться с 23-летним футболистом в разгар сезона, который начался в России в 20 числах июля. Не сообщается, рассматривал ли вообще "Краснодар" предложение "Сельты" и устроило ли клуб оно. Напомним, в летнее трансферное окно ведущего полузащитника "быков" также мог подписать "Аякс".
В нынешнем сезоне у Сперцяна четыре гола и две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Краснодар" отказался от продажи Сперцяна в "Сельту"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно мог оказаться в испанской "Сельте", однако "быки" отказались отпускать армянского футболиста.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"