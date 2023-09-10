– Если брать мое поколение – Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще – Харин. Почему ставлю Дасаева выше Акинфеева? Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира, и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть.
А Игорь – гениальный вратарь. Есть партнер по команде – Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде, – приводит слова Черчесова "РБ Спорт".
Станислав Черчесов в бытность футболистом защищал цвета московского "Спартака", дрезденского "Динамо" и австрийского "Тироля". Он завершил спортивную карьеру в январе 2023 года, будучи игроком "красно-белых". В качестве тренера 54-летний специалист вывел национальную сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.
Минувшим летом Черчесов был уволен с поста главного тренера "Ференцвароша" после вылета от фарерского "Клаксвика" в квалификации Лиги чемпионов. За полтора года у руля "фради" Черчесов завоевал два чемпионских титула и выиграл Кубок Венгрии, а также вывел клуб в 1/8 финала Лиги Европы.
Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории российского футбола
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Фото: "Матч ТВ"