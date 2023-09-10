Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Ленинградец
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
ТюменьЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Северная ИрландияЗавершен
Черногория
2 - 1 2 1
БолгарияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
МолдоваЗавершен
Финляндия
0 - 1 0 1
ДанияЗавершен
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат

Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории российского футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер венгерского "Ференцвароша" и сборной России Станислав Черчесов назвал топ-3 голкиперов в истории российского футбола.
Фото: "Матч ТВ"
– Если брать мое поколение – Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще – Харин. Почему ставлю Дасаева выше Акинфеева? Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира, и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть.

А Игорь – гениальный вратарь. Есть партнер по команде – Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде, – приводит слова Черчесова "РБ Спорт".

Станислав Черчесов в бытность футболистом защищал цвета московского "Спартака", дрезденского "Динамо" и австрийского "Тироля". Он завершил спортивную карьеру в январе 2023 года, будучи игроком "красно-белых". В качестве тренера 54-летний специалист вывел национальную сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

Минувшим летом Черчесов был уволен с поста главного тренера "Ференцвароша" после вылета от фарерского "Клаксвика" в квалификации Лиги чемпионов. За полтора года у руля "фради" Черчесов завоевал два чемпионских титула и выиграл Кубок Венгрии, а также вывел клуб в 1/8 финала Лиги Европы.


Ференцварош Сборная России Черчесов С Акинфеев Дасаев Харин Овчинников
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится