"В первом круге прошлого сезона он был очень важной фигурой у Абаскаля, через него много двигался мяч. Не очень понятно, почему с весны он играет так мало. Когда он выходит на замену или в Кубке, своей активностью и созидательностью он хорошо влияет на игру команды.
Но я не могу сказать, какие футболисты на этой позиции нужны тренеру, что он хочет видеть от Пруцева. Это внутреннее дело команды", — сказал Осинькин.
23-летний Пруцев успел провести за "Крылья Советов" 26 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. За "Спартак" спортсмен выступает с января 2022 года, подписав соглашение на 4,5 сезона. В нынешней кампании у полузащитника участие в четырёх матчах, за время которых он провёл на поле 188 минут. Также у Пруцева один гол и результативная передача.
Источник: Metaratings.
Осинькин — о Пруцеве: не понятно, почему с весны играет в "Спартаке" так мало
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о полузащитнике "Спартака" Даниле Пруцеве, ранее выступавшим за самарскую команду.
Фото: ФК "Спартак"