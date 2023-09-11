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Осинькин — о Пруцеве: не понятно, почему с весны играет в "Спартаке" так мало

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о полузащитнике "Спартака" Даниле Пруцеве, ранее выступавшим за самарскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
"В первом круге прошлого сезона он был очень важной фигурой у Абаскаля, через него много двигался мяч. Не очень понятно, почему с весны он играет так мало. Когда он выходит на замену или в Кубке, своей активностью и созидательностью он хорошо влияет на игру команды.

Но я не могу сказать, какие футболисты на этой позиции нужны тренеру, что он хочет видеть от Пруцева. Это внутреннее дело команды", — сказал Осинькин.

23-летний Пруцев успел провести за "Крылья Советов" 26 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. За "Спартак" спортсмен выступает с января 2022 года, подписав соглашение на 4,5 сезона. В нынешней кампании у полузащитника участие в четырёх матчах, за время которых он провёл на поле 188 минут. Также у Пруцева один гол и результативная передача.

Источник: Metaratings.


Осинькин Пруцев Спартак Абаскаль Крылья Советов
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