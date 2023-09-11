– Сумма обязательного выкупа "Зенитом" Изидора составляет 4 млн евро плюс бонусы. В общей сложности получается около 6 млн евро, – приводит слова Нагорных "Матч ТВ".
В минувшую субботу "Локомотив" объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора в "Зенит" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Журналист Иван Карпов сообщил, что аренда обошлась питерцам в 1,65 млн евро. Клуб из Санкт-Петербурга обязан выкупить права на 23-летнего француза по истечении срока действия арендного соглашения.
Изидор выступал за "Локомотив" с зимы 2022 года после перехода из "Монако". На счету форварда 19 забитых мячей и 2 голевых паса в 42 играх за "красно-зеленых".
Нагорных: сумма обязательного выкупа "Зенитом" Изидора составляет 4 млн евро плюс бонусы. Всего около 6 млн евро
Глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных раскрыл финансовые подробности сделки по трансферу нападающего Вильсона Изидора в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"