- Мне не кажется, что в матче с Катаром мы увидим что-то новое и интересное от сборной России. Хочется, чтобы команда Карпина играла ярко и с обилием голевых моментов, но вряд ли так получится. Катар играл на чемпионате мира, но сборная России выглядит фаворитом, хотя не имела серьезных спаррингов, - передает слова Граната "Чемпионат".
12 сентября сборная России проведет выездную товарищескую встречу в Дохе со сборной Катара, игра начнется в 18:15 по московскому времени. Ранее в ходе текущего окна ФИФА молодежный вариант команды Валерия Карпина провел две гостевых встречи в Суэце с олимпийской сборной Египта, результатами которых стали ничья 1:1 7 сентября и поражение 1:2 11 сентября. В 2023 сборная России провела также два товарищеских матча в марте - на выезде со сборной Ирана (1:1) и на своем поле с командой Ирака (2:0).
Гранат: сборная России выглядит фаворитом против Катара, хотя не имела серьезных спаррингов
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча национальной команды со сборной Катара.
Фото: РФС