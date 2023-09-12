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Президент "Урала": не исключаю, что один-два игрока пополнят команду до закрытия трансферного окна

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о планах клуба на заключительные дни трансферного окна.
Фото: ФК "Урал"
- Окно не закрыто, работа на трансферном рынке ведется круглые сутки. У нас еще есть пара дней - никогда не говори никогда. Нас всё устраивает, но мы посмотрим, что будет и как. Не исключаю, что один-два игрока пополнят нашу команду до закрытия окна, - передает слова Иванова "РБ Спорт".

Екатеринбургский "Урал" в семи стартовых турах Российской премьер-лиги набрал 13 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая на 1 очко от топ-3 и на 4 очка от лидирующего "Краснодара". В ходе текущего трансферного окна состав "шмелей" пополнил ряд новичков - бразильский нападающий Гильерме Шеттине, вингер Игорь Дмитриев, опорный хавбек Тимур Аюпов, бразильский центрбек Итало и португальский левый защитник Кики.


Урал Иванов Г Российские трансферы
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