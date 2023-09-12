- По возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он еще вернется в Петербург, - передает слова Тимощука "Советский спорт".
В июле 2023 года 26-летний бразильский вингер "Зенита" Малком перешел в саудовский "Аль-Хиляль", сумма трансферной компенсации составила рекордные для Российской премьер-лиги 60 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и выполнил 24 ассистентских действия.
Тимощук: не переживайте, Малком еще вернется в Петербург
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о планах бразильского вингера Малкома по возвращению в Санкт-Петербург для прощания с болельщиками сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"