"Данное решение напрашивалось еще 15-20 лет назад. Человек известнейший! Наряду со Старостиным, Бесковым он один из основателей нашего футбольного бренда "Спартак"... Стоит отметить, что Олег Иванович был президентом "Спартака", а значит, он знает, как устроены все процессы, и у меня нет ни малейшего сомнения, что у него получится", — сказал Титов.
Ранее сообщалось, что совет ветеранов "Спартака" хочет предложить такой вариант новому генеральному директору команды Олегу Малышеву. Эту информацию подтвердил ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили.
69-летний Романцев работал главным тренером "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. За это время команда выиграла восемь чемпионств в России, три Кубка России, а также по разу чемпионат СССР и Кубок СССР.
Источник: RT.
Титов — о возможном включении Романцева в совет директоров "Лукойла": напрашивалось еще 15-20 лет назад
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов поддержал идею вхождения Олега Романцева в совет директоров "Лукойла" для помощи в работе с клубом.
Фото: ФК "Спартак"