"Пиняев не принял участие в матче с Катаром, потому что играл в Египте. Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного", — сказал Карпин.
18-летний Пиняев — самый молодой автор гола в составе сборной России. Всего за национальную команду он провёл три матча. Сейчас спортсмен выступает за "Локомотив", а так является воспитанником "Чертаново".
Источник: ТАСС.
Карпин — о Пиняеве: у него ушиб, по-моему, ничего страшного
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий команды Сергей Пиняев не сыграл в матче с Катаром (1:1).
Фото: Максим Константинов / Матч ТВ