"Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым. На самом деле Артем — классный друг. Мне нравилось с ним играть", — сказал Эменике.
35-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". За красно-белых спортсмен выступал до 2015 года, проведя за команду 164 матча, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
Эменике был игроком московской команды с 2011 по 2013 год.
Источник: Sport24.
Эменике: Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о форварде "Локомотива" Артёме Дзюбе, с которым играл за красно-белых.
Алексей Иванов, «СЭ»