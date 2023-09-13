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Эменике: Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым

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Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о форварде "Локомотива" Артёме Дзюбе, с которым играл за красно-белых.
Алексей Иванов, «СЭ»
"Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым. На самом деле Артем — классный друг. Мне нравилось с ним играть", — сказал Эменике.

35-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". За красно-белых спортсмен выступал до 2015 года, проведя за команду 164 матча, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

Эменике был игроком московской команды с 2011 по 2013 год.

Источник: Sport24.


Дзюба Эмменике Спартак Локомотив
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