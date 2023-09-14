"Призыв Карпина уезжать нашим игрокам из РПЛ можно трактовать по-разному. С одной стороны, возможно, он считает, что здесь им ловить нечего. А с другой стороны, ну не хотите играть у нас — не надо, просить не будем. Лично я за вторую позицию.
Нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию. Какое бы ни было время, главное остается одно — Родину и родителей не выбирают", — сказал Гаджиев.
Напомним, после товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер национальной команды посоветовал игрокам, желающим прогрессировать, уезжать из РПЛ. Карпин отметил уровень полузащитника "Монако" Александра Головина, который выделялся на фоне других футболистов сборной России.
Слова Карпина восприняли по-разному: кто-то согласился с позицией тренера, кто-то считает его врагом народа и предполагает, что российским игрокам хорошо и в местном чемпионате.
Источник: RT.
Гаджиев: не надо привлекать игроков, которые не хотят играть за сборную. Родину и родителей не выбирают
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать в Европу для дальнейшего прогресса.
Фото: "Чемпионат"