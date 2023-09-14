Как сообщает журналист Максим Сутченко, спортсмен будет также заявлен за "Зенит-2". Не сообщается, будет ли это сдвоенная заявка или полузащитник будет выступать только за вторую команду петербуржцев.
Ерохин оказался в команде из Санкт-Петербурга в 2017 году.
Источник: журналист Максим Сутченко в своём телеграм-канале.
Александр Ерохин будет играть за "Зенит-2"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, ранее отзаявленный от состава команды на матчи Российской Премьер-Лиги, вероятно, будет выступать за "Зенит-2".
Фото: ФК "Зенит"