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Александр Ерохин будет играть за "Зенит-2"

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, ранее отзаявленный от состава команды на матчи Российской Премьер-Лиги, вероятно, будет выступать за "Зенит-2".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает журналист Максим Сутченко, спортсмен будет также заявлен за "Зенит-2". Не сообщается, будет ли это сдвоенная заявка или полузащитник будет выступать только за вторую команду петербуржцев.

Ерохин оказался в команде из Санкт-Петербурга в 2017 году.

Источник: журналист Максим Сутченко в своём телеграм-канале.


Ерохин Зенит Зенит-2
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