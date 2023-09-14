"Сильно ли недоволен, что не играю в "Зените"? А чего быть недовольным? Надо понимать, какие там футболисты, на что я шел, когда туда переходил. Надо лучше работать", — сказал Коваленко.
20-летний Коваленко выступает за "Зенит" с лета 2023 года. За это время спортсмен принял участие в пяти матчах, проведя на поле 80 минут и не отметившись результативными действиями.
Коваленко заявил, что не думает об уходе в другую команду на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Источник: "Чемпионат".
Коваленко: сильно ли недоволен, что не играю в "Зените"? Надо понимать, какие там футболисты
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался на тему малого количества игрового времени в команде.
Фото: ФК "Зенит"