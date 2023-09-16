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Шишкин: Цымбаларь меня многому научил, первые шаги в футболе делал при нем

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Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин рассказал, что первые шаги в футболе делал под руководством Ильи Цымбаларя.
Фото: Теле-спорт
"Еще как пересекались. Он не только дубль тренировал. Илья Владимирович еще тренировал в школе «Спартака» 1987 год рождения. Мои первые шаги в футболе были при нем... Многому меня научил. Все-таки многие не любят такое выражение, как спартаковский стиль, но у меня он с детства был в голове", — сказал Шишкин.

Шишкин находился в структуре "Спартака" до 2010 года, а затем перешёл в "Локомотив". Также спортсмен выступал за "Крылья Советов", "Краснодар" и московское "Торпедо". Игровую карьеру защитник завершил год назад в составе ногинского "Знамени". Также на счету Шишкина выступления в составе сборной России.

Источник: "Известия".


Цымбаларь Шишкин Спартак
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