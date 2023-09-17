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Медведев – о возможном уходе Бакаева: это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь?"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"
– Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь?" "Кушать не люблю, а так – да". Дождитесь результата, – приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее журналисту Ивану Карпову стало известно, что руководство "Зенита" ведет переговоры по поводу аренды полузащитника Зелимхана Бакаева с неизвестным клубом. Ожидается, что в понедельник, 18 сентября, 27-летний россиянин вылетит в расположение новой команды с пересадкой в Москве. В данный момент трансферное окно открыто в чемпионатах Израиля, ОАЭ, Катара и Кувейта.

Воспитанник "Спартака" перешел из московского клуба в "Зенит" летом 2022 года, заключив соглашение до конца сезона-2024/25. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Бакаев появился на поле в четырех матчах, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 2,5 млн евро.


Зенит Бакаев З Российские трансферы Медведев
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