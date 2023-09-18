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Галактионов: по поводу аренды Худякова в "Локо" никто не обращался. Ему нужно набраться терпения

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об игровой практике вратаря Даниила Худякова.
Фото: "Чемпионат"
"Летом к нам по Даниилу никто не обращался для аренды, он ещё молодой парень. Мы чётко понимаем, что в прошлом сезоне была ситуация, когда Гилерме был травмирован и остался один Худя. Мы пригласили Лантратова и я думаю, что стабилизировали эту линию", — сказал Галактионов.

Специалист заявил, что он, как и тренеры вратарей, общались с Худяковым на тему его малой игровой практики. Галактионов отметил, что вратарям всегда необходимо набираться терпения.

19-летний Худяков в нынешнем сезоне провёл лишь матч в Молодёжной футбольной лиге, в которой пропустил один мяч. Соглашение футболиста с командой истекает летом 2024 года.

Источник: Metaratings.


Худяков Галактионов Локомотив
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