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Камоцци: пригласить Николсона в "Спартак" было не моим решением. Селюк сделал голословное заявление

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответил на критику со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал менеджера жуликом.
Фото: ФК "Спартак"
– Я не знаю, кто такой Дмитрий Селюк. И пригласить Николсона в "Спартак" было не моим решением. Селюк сделал совершенно неверное и голословное заявление, – цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, ранее футбольный агент Дмитрий Селюк назвал Франко Камоцци жуликом. Он заявил, что итальянец подписал в "Спартак" форварда Шамара Николсона за 8 млн евро, которые теперь якобы невозможно отбить продажей.

Франко Камоцци занимал должность советника бывшего владельца и президента "Спартака" Леонида Федуна. В августе прошлого года Федун сложил с себя управленческие полномочия. 100% акций московского клуба перешли к "Лукойлу". Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в "Спартак" в январе 2022 года из бельгийского "Шарлеруа" за 8 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего нападающего в 4 млн евро. С 1 сентября нынешнего года Николсон стал игроком французского "Клермона", за который будет выступать на правах аренды. Соглашение "красно-белых" с ямайцем рассчитано до конца сезона-2025/26.


Камоцци Спартак Николсон Селюк
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