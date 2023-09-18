– У него есть харизма, тренер он знающий, но он же посмотрит на футболистов "Сочи"… А там ведь возрастная команда, там все с нуля вообще надо создавать. А пойдут ли на это руководители, владелец? Ведь это большие траты. И какие задачи ставить? Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место. И поэтому он пойдет только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков.
17 сентября стало известно о том, что Дмитрий Хохлов покинул должность главного тренера "Сочи". Стороны расстались по обоюдному согласию. При этом новым наставником южан был назначен Александр Точилин.
Станислав Черчесов в настоящее время находится без работы. Предыдущим клубом, который он возглавлял, является венгерский "Ференцварош". Этим летом он был уволен из стана "зеленых орлов" из-за вылета из Лиги чемпионов УЕФА.
"Сочи" после восьми туров чемпионата России по футболу удалось записать на свой счет шесть очков. В настоящее время южане располагаются на 13 строчке в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов – о возможном назначении Черчесова в "Сочи": Станислав Саламович пойдет только туда, где есть деньги
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Сочи".
Фото: Getty Images