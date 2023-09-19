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Агент: с Мойзесом все в порядке

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Луис Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал, что с футболистом всё в порядке.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"С Мойзесом все в порядке. Он еще будет проходить медицинские тесты", — сказал Гарсия.

Агент отметил, что не знает, сможет ли бразильский спортсмен сыграть в матче Кубка страны против "Сочи". Отметим, что защитник не смог завершить матч 8-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:2). Мойзес, выступающий за ЦСКА с лета 2022 года, выиграл с командой Кубок России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мойзес ЦСКА
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