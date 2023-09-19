"С Мойзесом все в порядке. Он еще будет проходить медицинские тесты", — сказал Гарсия.
Агент отметил, что не знает, сможет ли бразильский спортсмен сыграть в матче Кубка страны против "Сочи". Отметим, что защитник не смог завершить матч 8-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:2). Мойзес, выступающий за ЦСКА с лета 2022 года, выиграл с командой Кубок России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент: с Мойзесом все в порядке
Луис Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал, что с футболистом всё в порядке.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ