"Могу ли назвать Промеса лучшим легионером в истории РПЛ? Одним из лучших точно. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж", — сказал Самсонов.
29-летний Самсонов является воспитанником академии московской команды. Он находился в структуре "Спартака" с 2011 по 2018 год, а затем перешёл в "СКА-Хабаровск". После в его карьере был "Ротор", а с 2023 года он выступает за "Шинник", который уже представлял с 2020 по 2022 год.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны. Потом вон как разыгрался и поймал кураж
Бывший полузащитник "Спартака" Артём Самсонов, ныне выступающий за "Шинник", высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"