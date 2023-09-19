Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
15:00
ДинамоНе начат
Балтика
17:15
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
17:15
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
19:45
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
19:45
РБ ЛейпцигНе начат
Фейеноорд
22:00
СелтикНе начат
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат
Барселона
22:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Шахтер
22:00
ПортуНе начат
Лацио
22:00
АтлетикоНе начат

Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны. Потом вон как разыгрался и поймал кураж

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Артём Самсонов, ныне выступающий за "Шинник", высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Могу ли назвать Промеса лучшим легионером в истории РПЛ? Одним из лучших точно. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж", — сказал Самсонов.

29-летний Самсонов является воспитанником академии московской команды. Он находился в структуре "Спартака" с 2011 по 2018 год, а затем перешёл в "СКА-Хабаровск". После в его карьере был "Ротор", а с 2023 года он выступает за "Шинник", который уже представлял с 2020 по 2022 год.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Промес Шинник Спартак Самсонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится