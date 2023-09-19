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Алаев: нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался про отъезд игроков из лиги.
Фото: Спорт-Экспресс
"Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг", — сказал Алаев.

Функционер отметил, что ему бы хотелось, чтобы все сильные футболисты играли в РПЛ, но отдаёт себе отчёт в том, что игроки должны развиваться. Алаев заявил, что РПЛ необходимо повышать качество своего продукта, чтобы взамен уезжающих игроков приезжали другие из других чемпионатов.

Источник: "РБ Спорт".


Алаев РПЛ
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