"У "Спартака" хорошая команда. Я даже не могу сказать, что защита проблемная. И потом проблема в том, что "Спартак" часто не дожимает соперника, а "Зениту" это удается. Вот когда у "Спартака" появится "инстинкт убийцы", тогда он сможет претендовать на чемпионство", — сказал Широков.
Cпортсмен играл за московскую команду с 2014 по 2016 год. За это время полузащитник в 20 матчах забил один гол и отдал три результативные передачи. Сейчас Широков является генеральным директором "Сатурна" и исполняет обязанности главного тренера команды.
"Спартак" после восьми туров чемпионата страны занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 13 очков.
Источник: "РБ Спорт".
Широков: когда у "Спартака" появится "инстинкт убийцы", тогда он сможет претендовать на чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков рассказал, что не хватает команде для чемпионства.
Фото: ФК "Спартак"