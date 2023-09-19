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Широков: когда у "Спартак­а" появится "инстинкт убийцы", тогда он сможет претендовать на чемпионство

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Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков рассказал, что не хватает команде для чемпионства.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" хорош­ая команда. Я даже не могу сказать, что защита проблемная. И потом проблема в том, что "Спартак" часто не дожимает соперника, а "Зениту" это удается. Вот когда у "Спартак­а" появится "инстинкт убийцы", тогда он сможет претендовать на чемпионство", — сказал Широков.

Cпортсмен играл за московскую команду с 2014 по 2016 год. За это время полузащитник в 20 матчах забил один гол и отдал три результативные передачи. Сейчас Широков является генеральным директором "Сатурна" и исполняет обязанности главного тренера команды.

"Спартак" после восьми туров чемпионата страны занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 13 очков.

Источник: "РБ Спорт".


Широков Спартак
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