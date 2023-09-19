Кухарчук: раз с Юраном получалось хорошо работать, постараюсь повторить успех времен "Химок"

Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук признался, что хотел бы повторить успех в команде по аналогии с тем, что было при Сергее Юране в "Химках".

Фото: ФК "Торпедо"





33-летний Кухарчук под руководством Юрана также играл в подмосковной команде. Всего при Юране спортсмен в 22 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Его соглашение с нижегородцами рассчитано до конца сезона.



Источник: "Буду играть в "Нижнем" при Юране, раз уже с ним получалось раньше хорошо работать. Но буду стараться повторить успех того времени ["Химок"]", — сказал Кухарчук.33-летний Кухарчук под руководством Юрана также играл в подмосковной команде. Всего при Юране спортсмен в 22 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Его соглашение с нижегородцами рассчитано до конца сезона.Источник: "Известия"