Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте. И тем не менее он с уважением относится к работе тренера. Лично мне Галицкий ни разу не говорил: "Сан Саныч, поставьте того и того", — сказал Сторожук.
42-летний Сторожук работал в структуре "Краснодара" с 2019 по 2023 год. С марта 2022 по январь 2023 года специалист работа главным тренером основной команды "быков". Сейчас Сторожук является главным тренером тульского "Арсенала", играющего в Первой лиге.
Источник: "Чемпионат".
Cторожук: Галицкий ни разу меня не просил поставить в состав "Краснодара" определенного футболиста
Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук рассказал, что владелец команды Сергей Галицкий ни разу не просил его поставить определённого футболиста в состав.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф