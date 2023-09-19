Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Нижний Новгород
17:15
СпартакНе начат
Балтика
17:15
Крылья СоветовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Янг Бойз
19:45
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
19:45
НьюкаслНе начат
Шахтер
22:00
ПортуНе начат
Лацио
22:00
АтлетикоНе начат
Фейеноорд
22:00
СелтикНе начат
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат
Барселона
22:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
22:00
Црвена ЗвездаНе начат

Cторожук: Галицкий ни разу меня не просил поставить в состав "Краснодара" определенного футболиста

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук рассказал, что владелец команды Сергей Галицкий ни разу не просил его поставить определённого футболиста в состав.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте. И тем не менее он с уважением относится к работе тренера. Лично мне Галицкий ни разу не говорил: "Сан Саныч, поставьте того и того", — сказал Сторожук.

42-летний Сторожук работал в структуре "Краснодара" с 2019 по 2023 год. С марта 2022 по январь 2023 года специалист работа главным тренером основной команды "быков". Сейчас Сторожук является главным тренером тульского "Арсенала", играющего в Первой лиге.

Источник: "Чемпионат".


Сторожук Галицкий Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится