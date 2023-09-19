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Кухарчук: хочу занять первое место в РПЛ с "Пари НН"

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Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук заявил о том, что он хочет завоевать золотые медали чемпионата России по футболу с нижегородским клубом.
Фото: ФК "Томь"
– Чего хочу добиться в своей карьере? Занять первое место в РПЛ с "Пари НН". Есть "Зенит", но еще есть и наша команда. Футбольное поле расставит все на свои места, – цитирует Кухарчука "РБ Спорт".

33-летний Илья Кухарчук является футболистом нижегородского "Пари НН" с июня текущего года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах. Он не сумел отличиться баллами за результативность.

Нижегородский "Пари НН" после восьми туров чемпионата России имеет на своем счету 11 баллов и занимает 9 место в таблице.


Кухарчук Нижний Новгород
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