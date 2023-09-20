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Абаскаль: Промес — лучший игрок в России. Это один из самых сильных футболистов, с кем я работал

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Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль считает Квинси Промеса лучшим футболистом в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
— Промес — лучший игрок в России? Для меня — однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам.

Сегодня московский "Спартак" в рамках матча группового этапа пути РПЛ Кубка России одержал победу над нижегородским "Пари НН" – 3:0. Главным героем игры стал нападающий красно-белых Квинси Промес. Нидерландский нападающий сумел записать в свой актив один забитый мяч и результативную передачу.

31-летний Квинси Промес в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах московского "Спартака". Он забил четыре мяча и оформил шесть ассистов.

Источник: "Матч ТВ"


Абаскаль Нижний Новгород Кубок России Спартак Промес
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