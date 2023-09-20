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Маслов – о непопадании в состав "Спартака": у нас был разговор с Абаскалем насчет этого, я никак не реагировал

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Защитник "Спартака" Павел Маслов признался, как реагировал на непопадание в заявку "красно-белых" в течение 5 матчей подряд.
Фото: ФК "Спартак"
– Да, у нас был разговор с Абаскалем насчет этого. Я никак не реагировал. Люди, которые меня знают, могут подтвердить это. Продолжал работать так, как я могу. Вот и все.

Мог ли я уйти в аренду летом из-за отсутствия игровой практики? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя, – цитирует Маслова "СЭ".

Накануне 23-летний уроженец Тюмени вышел в стартовом составе "Спартака" на выездную игру 4-го тура Пути РПЛ Кубка России против "Пари НН" (3:0) и был заменен на 75-й минуте. Этот матч стал для Маслова первым в стартовавшем сезоне. Ранее спартаковец по решению тренерского штаба не попадал в заявку команды в течение 5 игр и вернулся в запас в предыдущей встрече с "Сочи" (1:0), не появившись на поле.

В минувшем сезоне Маслов сыграл 27 матчей в составе "Спартака" в чемпионате и Кубке России, отметившись голом и двумя ассистами. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 и предусматривает опцию продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маслова в 1 млн евро.


Спартак Абаскаль Нижний Новгород Маслов
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