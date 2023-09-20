– В России есть тренеры, которые обладают определенными навыками. Семак – достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех, – приводят слова Карреры "Известия".
Под руководством 47-летнего Сергея Семака "Зенит" 5 последних лет неизменно становится чемпионом России. 54-летний Валерий Карпин возглавляет национальную сборную России и "Ростов", который привел в минувшем сезоне к четвертому месту в РПЛ.
После 8-ми сыгранных туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Зенит" с 17 очками идет вторым в таблице, отставая от лидера "Краснодара" на 1 очко."Ростов" набрал 8 очков и расположился на 12-й строчке в чемпионате России.
Каррера: Семак и Карпин могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением, кто из российских специалистов мог бы успешно возглавлять команды в Серии А.
Фото: "Матч ТВ"