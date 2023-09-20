– Нет большой разницы между Деограсией и Ярошиком. Мы играем так же, просто с Иржи нам ужасно не везло: было три удаления и голы на последних минутах. В этом и есть причины, – приводит слова 21-летнего хорвата Sport24.
22 августа "Оренбург" объявил о прекращении сотрудничества с прежним главным тренером команды Иржи Ярошиком. 45-летний чешский специалист возглавлял южноуральскую команду с июня 2023 года. "Оренбург" возглавил Давид Деограсия, прежде трудившийся в академии клуба. Под руководством 50-летнего испанца команда не проиграла ни одного из четырех матчей (3 победы и ничья) и поднялась на 11-ю строчку в таблице чемпионата России.
Башич: с Деограсией "Оренбург" играет так же, просто с Иржи нам ужасно не везло
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич сравнил работу Давида Деограсию и Иржи Ярошика на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Оренбург"