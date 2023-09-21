"Игнатова сравнивают со мной? Во-первых, неправильно обсуждать это. Во-вторых, у нас совсем разные позиции. Сегодняшний "Спартак" играет в совсем другой футбол. Парень одарённый – безусловно, хотя ему уже 23 года. В этом возрасте я уже был четырехкратным чемпионом России, меня называли лучшим футболистом России", — сказал Титов.
23-летний Игнатов в нынешнем сезоне принял участие в 11 встречах во всех турнирах, став автором двух голов и трёх результативных передач. Всего за "Спартак", в академию которого спортсмен перешёл из ЦСКА в 2015 году, полузащитник провёл 93 матча, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2025 года.
Источник: Metaratings.
Титов — про Игнатова: талантливый, но ему уже 23. В этом возрасте я уже был четырехкратным чемпионом России
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о хавбеке команды Михаиле Игнатове.
Фото: ФК "Спартак"