"Пришел бы Марио 3-4 года назад, я бы с уверенностью сказал: это самый сильный правый защитник в лиге. Когда он был в ЦСКА, я на него равнялся — это был космос для РПЛ. А сейчас из наших правых защитников могу выделить только Славу Караваева", — сказал Адамов.
Спортсмен заявил, что, вероятно, если бы Фернандеса не оказалось в "Зените", он мог бы остаться в команде. Адамов говорит, что решение отправить его в аренду исходило из клуба, и он должен его принять. Защитник считает, что время расставит всё на свои места.
Напомним, нынешний сезон Адамов проводит в составе "Оренбурга".
Источник: Sport24
Адамов: пришел бы Марио 3-4 года назад, я бы с уверенностью сказал: это самый сильный правый защитник в лиге
Защитник "Зенита" Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за "Оренбург", высказался о подписании командой защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"