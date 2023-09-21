"Я не слышал этого, поэтому ничего по этому поводу не думаю. Надеюсь, этого не случится, но, думаю, это зависит от команды: если мы будем показывать игру как сейчас, добиваться результата, не думаю, что тренерский штаб претерпит серьезные изменения", — сказал Кирш.
Кирш, перешедший в команду из структуры "Зенита" в летнее трансферное окно, заявил, что его адаптация в команде проходит отлично и он подружился со многими одноклубниками. Теперь спортсмену осталось приспособиться к игре команды и требованиям, которые выдвигает тренерский штаб Валерия Карпина.
Источник: РИА Новости.
Кирш — о Карпине в "Ростове": не слышал про увольнение. В наших силах сделать так, чтобы тренерский штаб не менялся
Защитник "Ростова" Илья Кирш считает, что команде по силам сделать так, чтобы наставник Валерий Карпин не потерял свою работу.
Фото: ФК "Ростов"