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Кирш — о Карпине в "Ростове": не слышал про увольнение. В наших силах сделать так, чтобы тренерский штаб не менялся

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Защитник "Ростова" Илья Кирш считает, что команде по силам сделать так, чтобы наставник Валерий Карпин не потерял свою работу.
Фото: ФК "Ростов"
"Я не слышал этого, поэтому ничего по этому поводу не думаю. Надеюсь, этого не случится, но, думаю, это зависит от команды: если мы будем показывать игру как сейчас, добиваться результата, не думаю, что тренерский штаб претерпит серьезные изменения", — сказал Кирш.

Кирш, перешедший в команду из структуры "Зенита" в летнее трансферное окно, заявил, что его адаптация в команде проходит отлично и он подружился со многими одноклубниками. Теперь спортсмену осталось приспособиться к игре команды и требованиям, которые выдвигает тренерский штаб Валерия Карпина.

Источник: РИА Новости.


Кирш Карпин Ростов
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