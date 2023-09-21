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Федотов: надеемся, что Мойзес будет готов к матчу с "Ростовом"

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии здоровья защитника команды Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Да, он приступил к тренировкам. Есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе. Надеемся, что он будет готов к матчу с "Ростовом", — сказал Федотов.

28-летний Мойзес выступает за российскую команду с лета 2022 года, когда перешёл из "Интернасьонала". В нынешнем сезоне бразильский легионер принял участие в 11 матчах, в которых отметился голом. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


ЦСКА Федотов Мойзес
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