"Да, он приступил к тренировкам. Есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе. Надеемся, что он будет готов к матчу с "Ростовом", — сказал Федотов.
28-летний Мойзес выступает за российскую команду с лета 2022 года, когда перешёл из "Интернасьонала". В нынешнем сезоне бразильский легионер принял участие в 11 матчах, в которых отметился голом. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Федотов: надеемся, что Мойзес будет готов к матчу с "Ростовом"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии здоровья защитника команды Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА