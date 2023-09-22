"Конечно, я буду считать Сафонова вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения", — сказал Ивич.
Напомним, Владимир Ивич стал главным тренером российской команды в январе 2023 года. В нынешнем сезоне "быки", набравшие 18 очков в восьми турах, занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги первое место. В следующем туре команде предстоит сыграть с "Уралом" дома.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ивич: Агкацев и Сафонов — лучшие вратари в России
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич считает Станислава Агкацева и Матвея Сафонова лучшими вратарями в России.
Фото: ФК "Краснодар"