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Адамов: побывать в "Зените" — мечта любого российского игрока. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим

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Защитник "Зенита" Арсен Адамов, ныне выступающий на правах аренды за "Оренбург", признался, что не жалеет о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
"Побывать в "Зените" — мечта любого российского игрока. Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни", — сказал Адамов.

Адамов считает, что тренироваться в "Зените" и играть с сильными футболистами дано не каждому. Защитник отметил, что люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в команде-чемпионе, выигрывать трофеи. Адамов уверен, что если будешь играть просто без задач, то можешь провести всю карьеру в средних командах.

Источник: Sport24.


Адамов Оренбург Зенит
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