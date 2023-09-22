"Побывать в "Зените" — мечта любого российского игрока. Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни", — сказал Адамов.
Адамов считает, что тренироваться в "Зените" и играть с сильными футболистами дано не каждому. Защитник отметил, что люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в команде-чемпионе, выигрывать трофеи. Адамов уверен, что если будешь играть просто без задач, то можешь провести всю карьеру в средних командах.
Источник: Sport24.
Адамов: побывать в "Зените" — мечта любого российского игрока. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим
Защитник "Зенита" Арсен Адамов, ныне выступающий на правах аренды за "Оренбург", признался, что не жалеет о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"