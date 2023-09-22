- Не опасался ли ехать в Россию? Нельзя на 100% верить прессе, разные новости наводят панику, но в России у меня были друзья, которые сказали, что здесь суперспокойно. Когда приехали в Россию, то поняли, что тут отличные условия для жизни, - передает слова Келлвена Matchtv.ru.
22-летний бразильский правый защитник Келлвен перешел в московский ЦСКА из "Атлетико Паранаэнсе" 1 сентября 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. Футболист провел за красно-синих 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего в 2023 года на его счету 45 сыгранных матчей, 2 гола и 7 результативных передач.
Новичок ЦСКА Келлвен: новости наводят панику, но у меня в России были друзья, которые сказали, что здесь суперспокойно
Защитник ЦСКА Келлвен ответил на вопрос об опасениях перед переездом в Российскую Федерацию.
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