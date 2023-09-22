- Я ходил на прошлый матч между "Спартаком" и "Динамо", но немного опоздал. Меня встретили и сказали, что счет уже 0:1. Подошел к лифту - 0:2, вышел - 0:3. Потом только сел на трибуну - 0:4. Это было ужасно. Но это несчастный случай, как в "Старике Хоттабыче". Личка напрасно тогда поменял состав. В предстоящем дерби будет острая борьба. "Спартак" неплохо играет – на ходу. Но результат прошлого матч на "Динамо" никак не повлияет. Мне кажется, что будет ничья, - передает слова Лещенко "Чемпионат".
29 августа 2023 года в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо" уже к 25 минуте игры счет был 4:0 в пользу красно-белых, в итоге встреча завершилась со счетом 4:1. 23 сентября эти клубы вновь встретятся между собой на "Открытие Банк Арене" - на этот раз в рамках 9 тура Российской премьер-лиги. "Спартак" находится на шестой строчку турнирной таблицы лиги, набрав 13 очков в 8 сыгранных матчах. В активе "Динамо" 15 очков, бело-голубые занимают в данный момент четвертое место. Единоличный лидер чемпионата "Краснодар" набрал по итогам восьми туров 18 очков.
Лещенко: только сел на трибуну в матче "Динамо" со "Спартаком" - 0:4. Несчастный случай, как в "Старике Хоттабыче"
Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о предстоящем дерби со "Спартаком" в рамках 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"