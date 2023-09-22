– Очень жду матча. Мне кажется, что "Зенит" сейчас в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Многое зависит от обороны "Локомотива" — от того, как они справятся с атакой "Зенита". Будет ли особая мотивация на этот матч у Дзюбы? Думаю, да. Он будет вдвойне мотивирован на эту игру.
Петербургский "Зенит" сыграет против московского "Локомотива" в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча 24 сентября пройдет на стадионе "Газпром Арена". Ее начало запланировано на 16:30 по столичному времени.
Петербургский "Зенит" после восьми туров чемпионата России по футболу имеет на своем счету 17 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. На счету московского "Локомотива" 12 очков – он занимает восьмое место.
Источник: "Чемпионат"
Аршавин: Дзюба будет вдвойне мотивирован на игру с "Зенитом" в Санкт-Петербурге
Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским "Локомотивом".
Фото: "Матч ТВ"