- Предположительно, в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Из-за такой травмы футболисты выпадают примерно на шесть месяцев. Нет необходимости форсировать подготовку, чтобы он вышел. Нужно восстановиться окончательно, чтобы не было никаких рецидивов. Все идет пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде.
Лечи Садулаев, играющий на позиции левого полузащитника, получил травму передней крестообразной связки колена в матче 25-го тура прошлого сезона российской Премьер-лиги против столичного ЦСКА (1:3).
В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата России за грозненскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также Садулаев шесть раз выходил на поле в Кубке России и записал на свой счет 3+2 по системе гол плюс пас.
Источник: Sport24
Генеральный директор "Ахмата" назвал сроки возвращения после травмы полузащитника Садулаева
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, когда ожидается возвращение на поле хавбека Лечи Садулаева, получившего травму в конце прошлого сезона.
Фото: ФК "Ахмат"