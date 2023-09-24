Журналист Карпов: "Краснодар" отказал "Ницце" в трансфере Черникова за три миллиона евро

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников в летнее трансферное окно мог стать игроком "Ниццы".

Фото: ФК "Краснодар"

По сведениям источника, за российского футболиста команда Лиги 1 предложила три миллиона евро, но получила отказ. Сообщается, что "Лион" также интересовался Черниковым, но официального предложения не делал.



23-летний Черников является воспитанником краснодарского клуба. В 12 матчах нынешнего сезона спортсмен забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.



Источник: журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.