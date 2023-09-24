"Он хочет выиграть еще один титул с "Зенитом". Уход Барриоса из клуба зимой абсолютно невозможен", — сказал Поссо.
Напомним, колумбийский спортсмен выступает в составе действующего чемпиона России с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами было недавно продлено и теперь действует до 2027 года. Вместе с "Зенитом" Барриос выиграл девять трофеев.
Источник: Sport24.
Агент: Барриос хочет выиграть еще один титул с "Зенитом". Его уход зимой абсолютно невозможен
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф