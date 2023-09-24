Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
Зенит
16:30
ЛокомотивНе начат
Ростов
19:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
БорнмутНе начат
Арсенал
16:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
16:00
Вест ХэмНе начат
Челси
16:00
Астон ВиллаНе начат
Шеффилд
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Хетафе1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ВильярреалНе начат
Бетис
19:30
КадисНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ГранадаНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен
Аталанта
16:00
КальяриНе начат
Удинезе
16:00
ФиорентинаНе начат
Болонья
19:00
НаполиНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
16:30
ХайденхаймНе начат
Айнтрахт
18:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
0 - 1 0 1
Страсбур2 тайм
Ланс
16:00
ТулузаНе начат
Гавр
16:00
КлермонНе начат
Монпелье
18:05
РеннНе начат
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат

Агент: Барриос хочет выиграть еще один титул с "Зенитом". Его уход зимой абсолютно невозможен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Он хочет выиграть еще один титул с "Зенитом". Уход Барриоса из клуба зимой абсолютно невозможен", — сказал Поссо.

Напомним, колумбийский спортсмен выступает в составе действующего чемпиона России с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами было недавно продлено и теперь действует до 2027 года. Вместе с "Зенитом" Барриос выиграл девять трофеев.

Источник: Sport24.


Барриос Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится