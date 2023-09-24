По сведениям источника, с нового года стадион будет называться "Лукойл Арена" в честь владельца команды. Соглашение по нынешнему неймингу подходит к концу 31 декабря 2023 года.
Напомним, стадион "Спартака" был достроен в 2014 году и с тех самых пор носил название в честь банка "Открытие Арена". Лишь единожды он поменял своё название с "Открытие Арена" на "Открытие Банк Арена".
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": стадион "Спартака" с 1 января 2024 года будет называться "Лукойл Арена"
Стадион московского "Спартака", в нынешнее время носящий название "Открытие Банк Арена", с 1 января сменит своё имя.
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