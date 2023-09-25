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Голенков — о ничьей с ЦСКА: просим болельщиков запастись терпением

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался после ничьей с ЦСКА (3:3) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Обидно, что упустили победу во втором туре подряд. Будем разбирать, почему так произошло. Просим болельщиков запастись терпением", — сказал Голенков.

24-летний спортсмен в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых стал автором трёх голов и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.

Источник: "РБ Спорт".


Ростов ЦСКА Голенков
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