"Обидно, что упустили победу во втором туре подряд. Будем разбирать, почему так произошло. Просим болельщиков запастись терпением", — сказал Голенков.
24-летний спортсмен в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых стал автором трёх голов и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.
Источник: "РБ Спорт".
Голенков — о ничьей с ЦСКА: просим болельщиков запастись терпением
Нападающий "Ростова" Егор Голенков высказался после ничьей с ЦСКА (3:3) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"